Trafikkontrollen gjekk føre seg i 60-sona ved Aurstad, sør for Lesja sentrum.

25 forenkla førelegg vart utdelt for høg hastigheit, to fekk for bruk av mobiltelefon, og to fekk beslaglagt førarkortet.

Høgaste hastigheit vart målt til 92 kilometer i timen.