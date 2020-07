I juni ble Dovre skole nedlagt - nå ønsker stiller Dovrelista spørsmål om vedtaket er lovlig

Nyheter

Kommunestyret i Dovre vedtok at fra høsten 2021 skal det bare være en barneskole i Dovre kommune. Dovre skole skal legges ned, alle skal samles på Dombås. 10 representanter stemte for dette, sju stemte imot. Nå har Dovrelista meldt vedtaket inn for at det skal bli gjort en lovlighetskontroll, og anmoder administrasjonen om at tiltaket ikke blir satt i verk før det er gjennomført en lovlighetskontroll. Kommunestyrerepresentantene for Dovrelista lister om en rekke punkter som de sier har ført til at de vil be om denne lovlighetskontrollen.