Satt koronafast på Lesja:

Malte koronaskap

Ja, det er faktisk sant. Maleren Per Øien (69) var i bygda for diverse malingsoppdrag da pandemien stengte av hele Norge. Dermed var han låst i Lesja. Ikke så galt at det ikke var bra for noe; i tiden han var i bygda dekorerte han et hjørneskap for Ivar Andreas Hole (59). Og på toppen av skapet er det kreert en egen Covid19-logo som en artig påminnelse om tiden de var inne i.