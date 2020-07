Nye benker til turfolket i Dovre

Nyheter

Historielaget har tidligere ryddet og merket 17 løyper fra Hjellåe i nord og videre sørover Dovre, og dette er blitt populære turalternativer for mange. Leder i laget, Liv Skogsrud Vigenstad, foreslo at de også kunne ordne noen hvileplasser underveis i løypene, for ytterligere å legge til rette for turgåerne.

– Det er jo ikke alle som kan sette seg rett ned i lyngen, og en benk er også mer behagelig å sitte på, utdyper hun.

15 benker er blitt kjøpt inn, og 12 av disse har allerede funnet sine plasser. De tre siste kommer ut i disse dager – og alle er fraktet ut ved håndmakt.

– Vi har fått god hjelp til utplasseringen, og vi tar det som en tur selv, forklarer sekretær i laget, Merete Killi, som sammen med Vigenstad nå håper at folk vil ha glede av benkene.