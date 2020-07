Ny bedrift inn i Romsdalsvegen 120

Nyheter

Dovre element er et selskap under stiftelse, og bak dette finner man blant annet lesjingen Ståle Lien og valdresfirmaet Tveitabru, som i utgangspunktet hadde et ønske om å overta driften av Snøhetta element etter konkursen tidligere i år. Da panthaverne valgte å selge deler av boet, falt disse planene i grus.