God vekst de siste årene

Nyheter

- Det gjøres mye godt arbeid i museumssektoren i Oppland. Det blir spennende å følge arbeidet fremover, både på de områdene der museene gjør det sterkt, og der det er behov for forbedringer, sier direktør i kulturrådet, Kristin Danielsen.

Økte 92 prosent på seks år

Gudbrandsdalsmusea har hatt god vekst i besøkstallet de siste årene. Totalt antall besøkende i 2019 var 84 000. Det var en økning på 16 prosent siden året før, og en ækning på hele 92 prosent siden 2014.

- Museet har blant annet fokusert på formidling av tradisjonsmusikk og samarbeid med ulike lokale aktører, sier Danielsen.

- I tillegg har antall barn og ungdom som deltok i pedagogiske opplegg på museet gått kraftig opp. Museet rapporterer om noe forskningsrelatert aktivitet, men forskning ser ikke ut til å ha en høy prioritet i museet, fortsetter hun.

Imponert

Gudbrandsdalsmusea har en rekke avdelinger, og friluftsmuseene omfatter Lesja bygdetun, Presthaugen i Lom og Jutulheimen i Vågå.

Da museumsdirektør Øystein Rudi var på rundreise med sin gamle gråtass-traktor tidligere denne uken, berømmet han sine ansatte og frivillige hjelpere foran årets sesong. Til tross for at det ikke kom klarsignal for aktiviteter ved museet før i begynnelsen av mai, ble det lagt ned en formidabel innsats for å få ting på plass før sommeren.

- De fikk stablet hele 150 arrangementer på beina på kort tid, i tillegg til de andre faste aktivitetene, sa en imponert museumsdirektør til Vigga.