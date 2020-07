Nyheter

I juni i år ble det postet et innlegg på facebooksiden «Du veit du er gåmmål og kjøm frå Dombås, når du hugsa…», ledsaget av et bilde av eldre dato. Bildet viser tre barn, to gutter og ei lita jente, som myser inn i kameraet i det skarpe motlyset. Bakgrunnen er umiskjennelig - Dombåshaugen og husene på Domaasgarden.