Mandag var det lange køer på E136 for å komme inn i rundkjøringen på Dombås. Det var stillestående kø helt fra Jora bru og til Dombås. De tre kilometerene fra Jora bru til rundkjøringa på Dombås tar vanligvis bare et par minunnter, mandag måtte man bruke godt over en halvtime på denne strekningen.