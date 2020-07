Tipsene som fungerer mot vepseinvasjon

Nyheter

Vepseår inntreffer annethvert år og faller på årstall som slutter med et partall. I Norge er det juli og august som er de store vepsemånedene.

- Trolig tar antallet veps seg betydelig opp de kommende ukene, sier regionsjef Stian Mjåsund i Anticimex, et landsdekkende selskap som jobber med insekter og skadedyr.

Under koronasituasjonen i sommer har forsikringsselskapet If og Anticimex opprettet en egen spørretelefon om boligspørsmål for forsikringskundene. Mange lurer på hvordan vepsebol kan fjernes selv.

– Svaret er enkelt: Veps gjør sjelden skade på boligene våre og er en naturlig del av den norske faunaen, så du bør helst ikke fjerne bolene med mindre vepsene er svært plagsomme, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Mulig å fjerne

Mange opplever imidlertid vepsen som både truende og innpåsliten. Får du vepsestikk, kan det være ganske smertefullt, men vepsestikk er stort sett ikke farlig så lenge du ikke er allergisk.

Hvis du har besluttet å fjerne et vepsebol, kan det faktisk være i seneste laget. Det er mye enklere å fjerne et lite vepsebol på forsommeren, enn et større bol med en stor vepsekoloni som har hatt hele våren og sommeren på å formere seg.

– Hvis du likevel ønsker å fjerne et vepsebol nå, er det forholdsvis enkelt å gjøre det selv så lenge det er lett tilgjengelig. Husk å beskytte deg godt, slik at du unngår stikk, sier Mjåsund.

En enkel måte å fjerne vepsebol på, er å sette en bøtte eller pose under vepsebolet og deretter skjære det ned med en stor kniv. Vepsebolet kan enten druknes i vann eller fryses. Dette er de mest skånsomme metodene, uten bruk av gift.

– En kan også benytte insektmiddel og spraye rett opp i bolet. Men vi anbefaler giftfri metoder, så lenge det lar seg gjøre, understreker Mjåsund.

Dersom et vepsebol befinner seg under bakken eller bak kledningen på huset, kan det være lurt å kontakte et skadedyrfirma som vil lokalisere bolet og deretter foreta trygg bekjempelse.