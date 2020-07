Nyheter

I forbindelse med at en ny kommersiell aktør nå kommer inn i den gamle Kvalsvik-hallen, har Dovre kommune sagt opp avtalen med Dombås Freeski og Snowboard angående bruk av hallen til trening og aktivitet. Utfordringen for gruppa, som er en av de største gruppene i Dombås IL, er at oppsigelsen kom brått på.