Snart klart for innflytting i nyfjøset til Helene og Ole Martin

Nyheter

Knappe to år etter at den spede ideen om et nybygg dukket, står fjøset til Helene Bergseng og Ole Martin Svelstad på det nærmeste ferdig. Fra byggestart i september i fjor, har prosjektet blitt realisert i rekordfart, takket være gode leverandører, stor egeninnsats og ikke minst driftige naboer.