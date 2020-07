20 prosent økning i trafikken over Dovrefjell

Nyheter

De siste ukene har Vigga mottatt en rekke meldinger og bilder om trafikk-kaos i og rundt Dombås. I forrige uke skrev vi om køen inn mot rundkjøringen i sentrum, som startet allerede ved Jorabrua. Tallene fra Statens vegvesen understreker bare det mange allerede har oppdaget og opplevd; det er mer trafikk enn vanlig på norske veier i år.

Solid økning

Det er imidlertid ikke bare E136 som har hatt økt trykk. Tallene viser at det på E6 ved Grønbakken på Dovrefjell passerte nesten 47 000 kjøretøy i uke 29 i år. Dette betyr en økning på hele 20 prosent fra samme tidspunkt i fjor.

- Trafikktallene viser til dels store endringer fra sommeren i fjor, konstaterer Per Morten Lund, direktør for Transport og samfunn i Statens vegvesen.

- Det er all grunn til å anta at det er et resultat av koronasituasjonen og de mange oppfordringene til nordmenn om å feriere i eget land dette året. Samtidig har det inntil nylig ikke vært mulig for utenlandske turister å komme hit, fortsetter han.

- Ta det med ro

Lund sier det ikke er uventet at det blir kø når trafikken øker. Han ber trafikantene om å unngå å stresse, selv om trafikken går tregere enn den vanligvis gjør.

- Vi vet at når trafikken øker, så øker også ulykkesrisikoen. Ta det med ro på vegen. Vi vil at alle skal komme trygt frem og hele hjem. Hold køen, hold avstand og hold fartsgrensen. Ta gjerne en avstikker på en interessant sideveg. Og stopp og sov når det trengs, oppfordrer han.

Ellers i landet er det særlig Saltfjellet som opplever en solid trafikkøkning, med 36 prosent, noe som tyder på at mange satser på Nord-Norge-ferie i år. Ikke uventet har trafikken ved Svinesund gått kraftig ned, med hele 76 prosent. Mer overraskende er det kanskje at trafikken ut til Nordkapp er gått ned med 36 prosent, noe som kan bety at norske turister er mindre opptatt av Nordkapp-platået enn utenlandske. Du kan selv sjekke økning og nedgang på ulike strekninger, på Vegvesenets nettsider.