Pundarvangen feirer 20-års jubileum

Nyheter

Pundarvangen var nemlig markedsplass for østerdøler og gudbrandsdøler i tidligere tider. Her møttes man for å bytte varer, buskap og sikkert også mange gode historier, helt frem til 1700-tallet, da markedet ble flyttet ned til Dovre. Noen ganger gikk det hardt for seg også.

- Sagnet sier at en østerdøl og en gudbrandsdøl kom i slåsskamp, der østerdølen fulgte gudbrandsdølen helt frem til Verkjesbakkene. Her gikk det galt med dem begge, og en kan fortsatt se steinen som er reist til minne om dem, forteller Ola Jon Angard, som er en av ildsjelene bak dagens marked.

Bredt utvalg

Han presiserer at dagens marked går langt vennligere for seg. I dag er det heller ikke buskap som blir byttet, men Angard lover et godt og bredt tilbud av varer.

- Vi har mange og gode tilbydere i år også. Her blir det både spekemat, syltetøy, saft og annen mat, samt kurver, treskjæring og mye annet. Det blir veldig variert, og varer av kvalitet. Ikke noe juggel her, nei, slår han fast.

Han røper at komiteen jobber for å få til en helt spesiell åpning av markedet i år, i anledning jubileet. Utenom dette vil ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste holde tale. Det vil som vanlig bli auksjon, ledet av mangeårig auksjonarius Bengt Fasteraune, og inntekten vil gå til Frivilligsentralen på Dombås. Det blir aktiviteter og konkurranser, og selvsagt buskspill.

- Og været blir bra – det har vi kontroll på, spøker Angard, som håper på oppholdsvær og lite vind.

Martin Kjønsberg stiller med hesteskyss fra begge kanter ved parkeringen langs veien, for de som synes det blir langt å gå frem til Pundarvangen. Angard lokker med ekte og god markedsstemning, for 20. år på rad.

- Dette ser lovende ut, så nå håper vi folk setter av god tid til å nyte dagen på Pundarvangen, avslutter han.