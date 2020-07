Får likevel felle jerv

Nyheter

Vigga skrev tirsdag at fylkesmannen avslo søknaden om skadefellingstillatelse på en jerv i området mellom Skamsdalen, Grøna og Jora. I går kveld fikk Lesja kommune beskjed om at de likevel får tillatelse til å ta ut jerven, etter at SNO bekreftet at nok et lam mest sannsynlig er drept av jerv. Tillatelsen gjelder i en uke. Skadefellingslaget startet arbeidet i morgentimene i dag.