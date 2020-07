Nyheter

Så å si alle kjenner til Harry Potter, fra bokserien hvor man følger ungguttens utdannelse på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom og hans kamp mot den onde Voldemort. Bøkene er gitt ut på 80 språk, og har et svimlende salgstall på 500 millioner. Det langt færre vet at man finner en versjon av Galtvort på Ringebu hver sommer, nærmere bestemt på Gudbrandsdalen leirskole. I år er det trettende gang de inviterer til sommerleir i Harry Potters fotspor.