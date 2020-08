Landsskytterstevne på hjemmebane – for alle

Nyheter

Årets Landsskytterstevne skulle i disse dager gått av stabelen på Elverum, men grunnet koronasituasjonen er det opprinnelige arrangementet avlyst.

I stedet har DFS, Det frivillige Skyttervesen, invitert alle skytterlagene til å arrangere LS på hjemmebanen i egne skytterlag.

- Ideen om et såkalt Hjemme-LS ble plantet da vi forsiktig kunne åpne opp for trening og konkurranser på skytebanene våre i juni. Dette gjør vi for å få i gang kjerneaktiviteten i landets skytterlag, ved at alle inviteres til en felles skytekonkurranse på sin egen hjemmebane, forteller kommunikasjonssjef Terje Vestvik i DFS.

Hjemme-LS skal avholdes i perioden 1.-11. august. I vårt område har Lesja skytterlag lagt opp til sitt arrangement på Vidflotten tirsdag 4. Dovre og Dovreskog har invitert til Hjemme-LS på sin bane, søndag 9. august, og laget inviterer også til grilling og sosialt samvær i forbindelse med arrangementet.

- Det er artig å prøve å få til litt ekstra rundt dette, sier leder i lagets ungdomsutvalg, Amund Haugstulen, som særlig oppfordrer skyttere som ikke har vært så aktive de seinere årene, til å pusse støvet av sine børser og bli med.