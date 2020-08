- Ta telefonen, det kan gjelde smittesporing

Nyheter

Etter en sommer med relativt lave smittetall, har man de siste dagene opplevd en markant økning i antall koronasmittede i Norge. Det oppstår en rekke lokale utbrudd av koronavirus rundt om i landet, og fylkesmannen henstiller til folk om å få brutt smittekjedene, for å holde viruset nede og unngå en ny nedstenging av samfunnet. Den enkeltes innsats er viktig for å nå målet om effektiv testing, isolering, smittesporing og karantene.

- Smitteutbruddene, blant annet i Moss og andre steder, viser oss at smittesporing er en vanskelig og meget ressurskrevende prosess for kommunene. Derfor er det viktig at vi alle tar det ansvaret vi er pålagt og i tillegg hjelper til der vi kan, sier assisterende fylkeslege Bente Westrum.

Her er noen sentrale punkter:

Ta telefonen når du blir ringt til – det kan være kommunens smittesporingsteam!

Hvis du for eksempel blir oppgitt som en nærkontakt til en som har fått påvist smitte, vil du bli kontaktet av helsetjenesten. Nummeret de ringer fra, vil trolig være ukjent for deg – men det er viktig at du svarer, slik at oppfølgingen av deg kan starte og smitten kan spores videre.

Som arrangør skal du ha oversikt over hvem som er til stede, inkludert kontaktopplysninger!

Hvis du for eksempel har et arrangement der du har ansvaret for å føre listen over de som er til stede, trengs det fullstendige navn og telefonnummer. Å skrive at «Hansen m/fam» var til stede i bryllupet er ikke godt nok.

Følg råd og regler for testing, isolasjon og karantene!

Dersom du kommer til Norge fra et «rødt område», må du i karantene!

Får du symptomer, selv milde luftveissymptomer, test deg!

Det henvises ellers til folkehelseinstituttets hjemmesider for utfyllende informasjon om de ulike punktene.