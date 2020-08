Lesja og Dovre legekontor har ikkje fått inn fleire smittetilfelle:

Så langt koronafri turistsommar

Vi er i starten av august, noko som vil seie at det siste smittetilfellet av covid-19 i Lesja og Dovre var for fleire månadar sidan. Per no i sommar har det ikkje komme inn menneske på legekontora med korona, verken lokale eller turistar.