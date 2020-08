Fire fulle hus og ein treffsikker tredjeplass

Nyheter

Med startnummer 11, konkurrerte Arnekleiv med 19 andre i fellesstart i skiskyting på Sandnes Arena. Runda var fem gange 2,5 kilometer, med to liggande og to ståande skytingar.

Etter fyrste liggande skyting blir det fullt hus og ho tek seg inn som nummer to lenge. Arnekleiv går godt og held seg i same tempo som Ingrid Landmark Tandrevold som ligg før ho. I andre liggande skyting skyt ho fullt hus att. Her leiar ho klart og ligg 7,7 sekund før Marte Olsbu Røiseland.

Tredje skyting er ståande. Her skyt ho imponerande nok eit tredje fullt hus. Etter å ha vore på fyrsteplass lenge, legg ho seg inn på ein midlertidig femteplass.

I fjerde og siste skyting skyter ho eit siste fullt hus, som vil seie at ho har 20 av 20 moglege treff. Ho legg seg inn på tredjeplass og held tempo i lag med Tandrevold og Røisland er på andreplass. Tandrevold ligg ein god del foran så det er kamp om sølvplassering med Røisland.

Arnekleiv går inn til ein strålande tredjeplass, 12,6 sekund bak fyrsteplassen.

- Utrolig morosamt. Det skal mykje til å ta att desse jentene, men eg er nøgd med løpet. Det var deilig å få til skytinga, seier Arnekleiv til NRK.

Ho var den einaste av deltakarane som skaut fire fulle hus.