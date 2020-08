Landsskyttarstemne i mindre skala

Nyheter

Vêret kunne ikkje vore betre. Arrangementet går innunder ein real sommardag; vindstille, høg temperatur og sol frå skyfri himmel. Dette er med på å gjere opp for det faktum at alle dei store skyttararrangementa har blitt avlyst grunna koronaen, og at det er nett difor det er heime-LS.