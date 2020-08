Medlemsmøte i Dovre Arbeiderparti onsdag:

Gruppe i partiet ynskjer å kaste valkomiteen og gjere valprogrammet ugyldig: - Veldig spesielt

Under eit to timar langt medlemsmøte onsdag, diskuterte Dovre Arbeiderparti mistillitsskrivet som ei gruppe i partiet kom med 14. juli rundt skulesaka. Det blei også klart at det trengst litt opprydding internt i partiet.