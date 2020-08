Nyheter





E6 er stengt fra klokken 23.00 i kveld, 19. august, fram til kl 05.00 i morgen tidlig. Vegen blir også nattestengt neste uke i perioden 24.-28. august klokken 23.00 - 05.00. Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Det blir skiltet lokal omkjøring for lette kjøretøy under 7,5 tonn. Anbefalt rute for kjøretøy over 7,5 tonn er rv. 3 Østerdalen. Modulvogntog må kjøre om rv. 3.