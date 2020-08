I dag starter rettssaken mot den tiltalte i kirkebrannsaken

Nyheter

Saken går over to dager, onsdag og torsdag denne uken, i Nord-Gudbrandsdal tingrett. Rettsmøtet holdes på Thon Hotell Otta. Den tiltalte må svare for kirkebrannen på Dombås 20. februar og forsøket på brannstiftelse i Sel kirke 19. mars.

Mannen er siktet for grovt skadeverk på eller i bygning, som kan straffes med fengsel inntil 15 år.

Ifølge tiltalen skal det ha oppstått skader for minst 20 millioner kroner etter brannen i Dombås kirke. I rettsmøtet vil det også fremmes påstand om erstatning.

Ove Herman Frang stiller som forsvarsadvokat for den tiltalte og Lars Rune Ringvik stiller som politiadvokat. Rettens administrator er Åge Gustad.