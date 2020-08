Ettertrakta villreinjakt er i gong att

Nyheter

Over tusen søkjarar sto på venteliste hjå Statskog etter tilfeldig trekking og tildeling av villreinjakt i vår på Statskog sine rundt 130 tilbod i Dovre og Njadarheim.



- Dette er ei jakt som har gått føre seg sidan istida, og er litt annleis enn anna storviltjakt. Det freistar mange, seier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget på NTB sine sider.



Det er ingen krav til villreinjakt utover ordinære krav som blir stilt til all storviltjakt, men stadig fleire gjennomgår likevel villreinjaktkurs. Tilbod om villreinjakt får ein gjennom Statskog, ulike fjellstyre og enkelte private tilbydarar.

Krevjande jaktform

- Det er vanskelegare å felle villrein enn dei fleste trur. Små høgdeforskjellar i terrenget kan skjule heile flokkar, og du må komme så nært som 100-150 meter unna dyret utan å skremme det over alle haugar, fortel jakt- og fiskekonsulent for Statskog i Sør-Norge, Kristian Eiken Olsen.

Han fortel at ein som regel ber tungt i timevis før ein kjem ned frå fjellet med det felte dyret, men at det er med på å gjere totalopplevinga av denne jakta til noko heilt unikt.

Fakta om villreinjakt

Før 50-talet var villrein relativt dominerande innan storviltjakt, men no utgjer elg og villrein hovudtyngda her. I Noreg, som er det siste landet i Europa som har villrein og dermed eit særskilt ansvar for bestanden, lev villreinen i fjellområda frå Sør-Trøndelag og sørover. Om lag halvparten av stamma er på Hardangervidda medan ein stor del av dei resterande dyra held til i Setesdalsheiene, Rondane, Skarvheimen og Dovrefjell.

Villrein forvaltas ikkje av kommuner og fylkeskommuner, men av Klima- og miljødepartementet gjennom fylkesmenn og villreinnemnder.

Hausten 2019 blei det felt 4738 villrein, noko som er ei auking på 14 prosent frå året før.