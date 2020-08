På flyttefot

Nyheter

Dette kan det nå bli en endring på. Etter det Vigga kjenner til er det planer om at apoteket skal flytte inn på bakkeplan i Coop-bygget. Her vil det bli nærmeste nabo med Coop Mega og Vinmonopolet. Bakgrunnen for flytteplanene skal være at man ønsker en enklere og mer sentral beliggenhet for apoteket, samtidig som man ønsker å frigjøre plass i andre etasje på Dombås senter, for eventuelt å kunne huse en aktør som har behov for et større areal.