I fotsporene til Veslguten

Den 16. august i 1820 var fire år gamle Ole Gundersen Flågåstad med onkelen sin til kvennhuset, som lå ved Hattremsåe. Mens onkelen malte korn, kom guttungen bort. Da onkelen oppdaget at gutten var borte, begynte han å lete, men måtte til slutt be om hjelp fra bygdefolket, som stilte mannsterke for å finne vesle Ole. Man trodde naturlig nok først at gutten hadde falt i åa, særlig etter at den ene skoen hans ble funnet like ved. Både åa og områdene nedenfor kverna ble gjennomsøkt, uten at Ole kom til rette.