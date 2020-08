Årets tiendeklassinger med bedre karakterer enn noen gang

Nyheter

Avlyste eksamener er en del av forklaringen, ifølge en pressemelding fra kunnskapsdepartementet. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby mener imidlertid det er flere årsaker til økningen.

- I perioden med hjemmeskole denne våren måtte lærerne og skolene arbeide med standpunktvurderinger på andre måter enn til vanlig. Jeg vet at mange har strukket seg langt for elevene sine. Det kan ha gitt elevene bedre mulighet til å få vist hva de har lært, og det kan også ha bidratt til at årets tall skiller seg fra tidligere, sier hun.

Vil se nærmere på årsakene

Grunnet koronasituasjonen våren 2020, ble alle eksamener for elever i grunnskolen avlyst. Årets grunnskolepoeng er dermed kun basert på standpunktkarakterer. Normalt får elevene noe dårligere karakterer på skriftlig eksamen. Dette er noe av forklaringen, men ikke hele. Elevene har også fått bedre standpunktkarakterer.

Da eksamenen ble avlyst, ble også fristen for fastsetting av standpunktkarakterer utsatt. Dermed fikk skolene bedre tid til å vurdere elevene. Disse faktorene kan ha medvirket til at årets tall skiller seg fra tidligere år.

– Vi følger nøye med på elevenes resultater fra år til år, og gjør analyser av forholdet mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Koronakrisen endret betingelsene for karaktersetting denne våren, og det blir interessant å se nærmere på årsakene til endringen vi ser i årets resultater, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Det økte karaktersnittet har trolig ikke veldig store praktiske konsekvenser for elevene, fordi de som søkte opptak til videregående skole denne høsten i hovedsak konkurrerer med elever fra samme kull.

Høyere snitt for jentene

Aldri før har karaktersnittet for tiendeklassingene økt så mye som fra i fjor til i år. Til sammenligning økte snittet med 0,2 grunnskolepoeng fra skoleåret 2017-18 til 2018/19.

Økningen gjelder både guttene og jentene. Som tidligere år får jenter i snitt bedre karakterer enn gutter, men guttenes snitt har økt mer.

Som i fjor er det i Oslo-elevene får flest grunnskolepoeng, med 44,9 i snitt. Elevene i Innlandet endte midt på treet, med et snitt på 42,9.