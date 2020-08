2 milliarder i tilskudd til bøndene i Innlandet

Nyheter

På landsbasis ble det utbetalt 10,2 milliarder kroner til om lag 39 200 foretak. 7300 av disse befinner seg i Innlandet. Utbetalingene ble gjort på grunnlag av søknadene fra mars og oktober i fjor. Tilskuddet skal bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk og at landbruket kan løse viktige samfunnsoppgaver som blant annet å opprettholde et variert kulturlandskap.

Mest til Innlandet

I Lesja fikk totalt 172 foretak produksjonstilskudd på til sammen 58 millioner kroner. I tillegg ble det utbetalt 8,1 millioner kroner i avløsertilskudd. I Dovre fikk 126 foretak til sammen utbetalt 33 millioner kroner i produksjonstilskudd. Det ble også utbetalt 4,7 millioner kroner i avløsertilskudd.

Innlandet er det fylket i Norge der det er desidert flest aktive jordbruksforetak og også der det utbetales mest tilskudd totalt. Hele 20 prosent av utbetalingene går til Innlandet. I tidligere Hedmark fylke var det 3 024 aktive foretak i jordbruket og i Oppland 4 267. Det ble utbetalt 826 mill. kroner til bønder i Hedmark og 1 184 mill. kroner til Opplandsbønder. I gjennomsnitt fikk hver bonde i Innlandet 276 000 kroner i tilskudd.

Til sammenligning ble det utbetalt 1,7 milliarder kroner til 5 754 jordbruksforetak i Trøndelag, 1,3 milliarder kroner til 5 940 foretak i Vestland, 1,2 milliarder kroner til 4 079 foretak i Rogaland og 1,2 milliarder kroner til 6 129 foretak i Viken.

I tillegg til produksjonstilskudd og avløsertilskudd får bonden utbetalt pristilskudd for melk, kjøtt, egg og ull. Tilskuddet utbetales fra blant annet meieriet og slakteriet sammen med oppgjør for levert vare. Det er også en rekke andre tilskuddsordninger i landbruket.