Folketalsnedgang i andre kvartal

Nyheter

Det vart to fleire dovringar ved utgangen av andre kvartal, og 2538 innbyggjarar. Lesja minka med ein innbyggjar, og har no eit folketal på 1970. Ved utgangen av andre kvartal i 2019 var det 2604 innbyggjarar i Dovre og 1986 i Lesja. Det vil seie at det er litt over 80 færre i desse to kommunane i år enn i fjor. Det er likevel ikkje så dramatisk som på same tid i fjor, da mista både Lesja og Dovre 14 innbyggjarar i årets andre kvartal.

Både i Lesja og Dovre gjekk det bort fleire enn det vart fødd i årets andre kvartal. I Dovre gjekk det bort seks og vart fødd fire. I Lesja vart det fødd fire og sju gjekk bort. I andre kvartal i 2019 gjekk det bort 12 i Dovre og 11 i Lesja. Vågå var einaste kommunen i regionen med fødselsoverskot, Sel hadde det største fødselsunderskotet med ti i minus.

Vågå i pluss

Vågå var også den einaste kommunen i regionen som hadde folketalsauke dette kvartalet, med ei auke på heile 19 personar. Ellers var det raude tal – minus 23 i Sel, minus fem i Lom og minus 6 i Skjåk. Sidan same tid i fjor har et blitt heile 103 færre selværar.

SSB har tidlegare berekna at 32 prosent av Lesjas innbyggjarar vil vera over 70 år i 2050, og at det på same tid vil ha vore ei negativ befolkningsvekst på 19 prosent.