Nye driftsentreprenørar på fylkesvegar

Nyheter

Tidlegare var det Statens vegvesen som utførte oppgåver innan drift, vedlikehald, utbygging og forvaltning av fylkesvegane på vegne av fylkeskommunen, men sidan nyttår har Innlandet fylkeskommune utført all administrasjon av dette sjølv.

I overgangsfasen vil det framleis vere felles driftskontrakter for riks- og fylkesvegar i fylket. Frå 1. september vil Innlandet fylkeskommune ha eigne driftskontrakter for fylkesvegane i fem av 13 geografiske områder. For dei andre åtte områdane vil nye driftskontrakter bli inngått fortløpande fram til 2023.

Sikrar trafikksikkerheit og framkomelegheit

Driftsentreprenørane har varierte oppgåver for fylkeskommunen, blant anna er brøyting og strøing om vinteren, reinhald på vegane om våren, kantslått, reinsking av drenering, samt registrering av feil og manglar sentrale oppgåver.

- Oppgåvene driftsentreprenørane gjennomfører er viktige for å halde god trafikksikkerheit og framkomelegheit på fylkesvegane. Fylkesvegane vil driftast etter same standard som tidlegare slik at trafikantane ikkje vil merke at nye entreprenørar har teke over drifta av vegnettet, seier Stein Tronsmoen, hovudutvalsleiar for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Entreprenørane har eigne publikumstelefonar kor publikum kan melde frå om forhold på fylkesvegane. Oversikt over publikumstelefonane for ditt aktuelle område finn du her.

Mindre konflikter

Innlandet fylkeskommune har laga nye malar for driftskontrakter.

- Dei nye kontraktane legg i større grad opp til at det blir betalt for faktisk utført arbeid, seier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune.

Innlandet fylkeskommune har også lagt opp til tett samhandling mellom byggherre og entreprenør i heile kontraktsperioden.

- På den måten håpar vi det blir færre konfliktar mellom kontraktspartane. Vi har den siste tida gjennomført samhandlingar med dei nye kontraktspartnerane våre, og vi ser fram til å fortsette samarbeidet til det beste for trafikantane, fortel Riseng avslutningsvis.