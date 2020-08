Nyheter

Denne rapporten gir takseringsresultata frå fjellstyreområdane, og no har det komme inn ein god den takseringsresultat frå fjellstyra. Det kan Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband opplyse. Kvar haust er det han som utarbeider RypeRapporten.



- Hausten ser slett ikkje verst ut for dei som vil jakte på statsallmenningane, summerer Lande.



Unntaket er Vestland der det ser heller dårleg ut. Dovre fjellstyre melder om same kyllingproduksjon som i 2019 og noko lågare vaksenfugl-tettleik.