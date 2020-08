Ikkje skrantesjuke hjå villrein i Rondane

Nyheter

- Ein gledeleg nyheit. Klassisk skrantesjuke har aldri blitt funne utanfor Nordfjella, og dersom dette dyret hadde vore positivt så hadde det vore svært alvorleg. Eg vil gjerne rette ein stor takk til jegerane som bistår med å ta ut prøver til oss i felt, seier fagdirektør i Mattilsynet Karen Johanne Baalsrud i ei pressemelding.

Fakta om skrantesjuke

Sjukdommen er dødeleg for hjortedyr, men har aldri smitta til menneske, verken frå dyr eller kjøtt.

Det finnes minst to variantar av skrantesjuke, ein smittsam variant og ein mindre smittsam variant som truleg kan oppstå spontant i eldre dyr. Tidlegare er det funne klassisk skrantesjuke hjå villrein på Nordfjella og atypisk skrantesjuke på elg og hjort ulike stadar i landet

Meld i frå

Siden starten av 2016 er over 100.000 hjortedyr blitt testa for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrar alle som ferdast i skog og mark, og som ser sjuke eller daude hjortedyr, om å melde i frå til Mattilsynet. Symptom på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormalt oppførsel, for eksempel dyr som ikkje skyr menneske.