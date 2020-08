Nyheter

Vegen vil vere stengt mellom klokken 23:00 og 05:00 i perioden måndag kveld 31. august til fredag morgon 4. september. Strekninga vil også halde stengt på same tidspunkt natt til 8. september.

Det blir skilta lokal omkøyring for lette køyretøy under 7,5 tonn. For køyretøy over 7,5 er riksveg 3 gjennom Østerdalen anbefalt rute.