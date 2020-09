Hubertus i delfinalen i Det norske måltid

Nyheter

Over 100 mat- og drikkeprodukter i verdensklasse kniver om å bli Norges beste. Nesten 300 produkter har kjempet for å komme gjennom nåløyet, og nå er delfinalistene i Det Norske Måltid klare. En av disse er Hubertus bryggeri i Skeievoll i Dovre, som i år deltar i klassen Årets øl med sitt Krambuøl. Det nye ølet til Hubertus betegnes som et fruktig spesialøl med preg av einer.

Deltagere får ikke stille med samme produkt som de har vunnet med tidligere, eller et produkt som er for likt en tidligere vinner.

Etter tre dager med nøye smaking og vurdering, har en jury sammensatt av kokker, sommelierer, bakere og matambassadører utnevnt åtte delfinalister som går videre innen hver av de 13 kategoriene.

Årets delfinaler arrangeres på litt annerledes vis enn tidligere år, på grunn av ulike restriksjoner som følge av Covid-19. Derfor arrangeres årets delfinaler i Oslo 15.-17. september, hvor delfinalistene skal konkurrere på nytt, og tre finalister i hver kategori blir utnevnt, totalt 39 finalister.

Det Norske Måltid støtter opp under regjeringens satsing for å gjøre Norge til en Matnasjon innen 2030.

Konkurransen hever nivået på norsk mat – flere av produsentene deltar med nye eller i noen tilfeller forbedrede produkter basert på tidligere tilbakemeldinger.

– Det er alltid utrolig gøy å se hvor mange forskjellige godsaker som blir presentert under denne konkurransen. Jeg skjønner godt at det er vanskelig for juryen å måtte velge vekk noe av det, men da vet vi jo at de valgte delfinalistene har kommet med noe skikkelig spesielt, sier leder for Det Norske Måltid, Kristin Austigard.

Med nær 300 produkter har juryen fått smake på så mangt, og har fått velge mellom forskjellige varianter av liknende produkter, samt produkter med en fullstendig ny vri. Unike råvarer av høy kvalitet, samt inspirerende varianter av foredlede produkter – årets delfinalister har vist et bredt spekter av produkter.Den endelige finalen går av stabelen i det som kan kalles en stjernehelg innen mat i Norge. Fredag 5. februar arrangeres Det Norske Måltid, lørdag og søndag 6.-7. februar er det duket for ASKO servering NorgesCup for kokk- og servitørlærlinger, Gladmat inviterer til matfest og det hele avsluttes mandag 8. februar med utdeling av nordiske stjerner fra Guide Michelin. Og alt skjer i Stavanger.