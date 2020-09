- Hvor er alle sangglade?

Nyheter

Etter å ha gledet både tilhørere og egne medlemmer med vakker sang i nesten 40 år, er medlemstallet i Dovrefjell disharmoniske selskab så lavt at trusselen om nedleggelse kan bli en realitet. Leder i koret Oddny Garmo og sekretær Kari Fjellestad håper å nå ut til flere sangglade, som ønsker å bli med i koret, som har holdt koken siden 1981.

- DDS har aldri vært et stort kor, men nå begynner det faktisk å bli så få medlemmer at vi må vurdere hva vi gjør fremover. Vi er på randen av å måtte legge ned, men håper på rekruttering, sier Garmo.

Tre menn og en dirigent

Koret, som i dag teller 15 medlemmer, er et blandakor, men har kun igjen to personer i tenor- og bassgruppene. Nye medlemmer kommer til, men de siste årene har det vært flere som har sluttet, enn nye som har begynt, så medlemstallet er nedadgående.

- Dersom vi vil ha et kor i bygda, må vi ha flere medlemmer. Jeg mener det er behov for et kor her i Dovre, slår Garmo fast.

Håpet er å få inn i alle fall tre nye mannlige kormedlemmer og gjerne enda flere damer, i tillegg til en dirigent. Tidligere dirigent Mari Midtli ga seg som planlagt i våres, grunnet studier.

- Vi har også behov for dirigent, men tenker at medlemmer til koret er viktigst i første omgang, sier Garmo.

Lav terskel

DDS startet i sin tid opp i barbershopsjangeren, men har etter hvert beveget seg i forskjellige retninger. De siste årene har det gått mye i tradisjonsmusikk og viser.

Koret har jobbet for rekruttering i flere år, og tar gjerne imot yngre medlemmer, helt ned til 16 år. Garmo og Fjellestad lover at det er en lav terskel for å være med.

- En trenger ikke ha sunget i kor tidligere, men at man finner glede i å synge. Det stilles ingen krav til noteferdigheter, selv om det kan være en fordel å ha det. Vi har det veldig trivelig i lag. Og det gjør godt å komme ut fra øvelse og kjenne at en har hatt en god opplevelse. Kor er sosialt, morsomt og gir overskudd, sier Garmo.

- Og er man ny i bygda er det en fin arena å bli kjent med andre på og bli integrert i lokalsamfunnet, supplerer Fjellestad, som selv opplevde å bli tatt imot med åpne armer i koret, da hun flyttet til Dombås for fire år siden.

- Sang gjør en glad

Koret øver hver tirsdag kveld på Dovre ungdomsskolen, og Garmo har forståelse for at det kan virke overveldende å binde opp en kveld i uka, i en travel hverdag.

- Men om jeg er sliten en tirsdagskveld, så går jeg likevel og opplever at det gir meg overskudd. Sang gjør en glad, konkluderer hun.

Med flere medlemmer håper koret å kunne jobbe frem noen spennende prosjekter fremover, ikke minst med tanke på 40-årsjubileumet neste år. Garmo og Fjellestad oppfordrer sangglade til å ta kontakt med dem eller komme innom for å overvære en øving.

- Det er fullt lov å ta en uforpliktende prøveøving for å finne ut om dette er noe som passer for deg. Og skulle du ønske å bli medlem, koster det ingenting det første året. Vi tar med glede imot alle som ønsker å være med, lover leder og sekretær i Dovrefjell disharmoniske selskab.