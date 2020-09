Målrik kamp i feil favør

Nyheter

I starten av første omgang så det ut til å være to jevngode lag som kjempet denne lørdagen, med jevnt spill og omtrent like mange sjanser. Etter 15 minutters spill kom Nordre Land/Torpa gjennom og scoret kampens første mål. De fulgte opp med en ny scoring fem minutter seinere, og fortsatte opp i 3-0-ledelse etter bare kort tid. Da den første halvtimen var gått, fikk de ballen i mål på nytt, og 4-0 var et faktum. Det hjalp ikke stort at Live Hagevold puttet ballen i mål for hjemmelaget, når gjestene avsluttet første omgang med å sikre seg en 5-1-ledelse til pause.