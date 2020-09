Lesja helsehus ferdig i oktober:

Gir ein stor takk til alle som har vore med å bidra

Lesja helsehus er ikkje heilt ferdig, men det nærmar seg opning med stormskritt. Difor sette sjukehusleiinga i hop ein liten hyggeleg møteplass onsdag 9. september for alle dei som har vore med å jobba for å gjere helsehuset til det no har blitt.