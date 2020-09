Glidemiddel, hårfarge og C-vitaminer - Dette kjøpte nordmenn i krisetid

Nyheter

– Nordmenn har kjøpt massevis av munnbind, håndsprit og C-vitaminer, men også glidemiddel og hårfarge, avslører netthandelsaktørene Kolonial og Farmasitet.



I dag, 12. september, er det nøyaktig seks måneder siden regjeringen stengte ned Norge. Umiddelbart flokket nordmenn seg til dagligvarebutikkene og apotekene for å hamstre alt fra tørrvarer og dopapir til smertestillende og hånddesinfeksjon. Også netthandelsaktørene merket enorm pågang, og den har ikke gått ned siden.

Ekstreme økninger

Nå har de to netthandelsaktørene gått igjennom salgsstatistikken for å se hvordan nordmenns handlevaner har utviklet seg gjennom pandemien. Både Kolonial og Farmasiet kan konstatere at det har skjedd store forandringer de siste seks månedene, sett opp mot samme periode i fjor.

– Munnbindsalget er det som helt klart har økt mest da det var svært få privatpersoner som kjøpte dette før Covid-19. Sett opp mot samme periode i fjor snakker vi faktisk om en 400 000 prosent økning. Videre så ser vi at hånddesinfeksjon har økt med 610 prosent, reseptmedisin med 175 prosent, Paracet med 150 prosent, Ibux med 140 prosent, Otrivin med 300 prosent, og produkter for røykeslutt med 100 prosent, meddeler daglig leder i Farmasiet, Hans Kristian Furuseth.

Hos Kolonial forteller kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs om liknende økninger:

– Med stengte frisører har hårfarging økt med 550 prosent, mens C-vitamin har økt med hele 910 prosent. Den aldri så kjedelige poteten har økt med 700 prosent, revet ost til pizza og håndsåpe med 600 prosent, og kaffe 100 prosent. I tillegg har jordbær økt med svimlende 1000 prosent, mye på grunn av at vi har hatt en lenger jordbærsesong enn vanlig, mens salget av vegetar og veganske produkter har mer enn doblet seg siden i fjor. Verdt å nevne er at lunsjvarene også har økt betraktelig, trolig siden mange av våre kunder har hatt hjemmekontor i perioden.

Spår babyboom i 2021

Selv om langt flere nordmenn synes det er praktisk å få levert mat- og apotekvarer på døren, er det spesielt én annen produktgruppe som også peker seg ut hos begge netthandelsaktørene, nemlig sexprodukter.

– Vi så tidlig en dobling i salget av kondomer og graviditetstester, sier Fuchs.

– Hos oss skøyt graviditetstester og glidemiddel-salget i været, begge deler har økt med 150 prosent, sier Farmasiet-sjefen.

Både Kolonial og Farmasiet er enige om at produktgruppen sex og netthandel har merket en tydelig korona-effekt.

– Det er jo litt praktisk å få levert denne typen varer på døren. Ettersom det er blitt en såpass stor økning på glidemiddel og graviditetstester skal vi ikke se bort ifra at det kommer en liten babyboom i starten av 2021, spår Furuseth.