Distriktministeren besøker Nord-Gudbrandsdalen for å drøfte rammeverket rundt etablering av nytt slakteri

Nyheter

Under det fire timer lange besøket vil ministeren møte politikere og næringsaktører i Sel kommune for å få informasjon og drøfte rammeverket rundt etableringen av et nytt slakteri på Otta.

Det er leder av Sel Høyre, Anita Solberg, som inviterte Helleland til distriktet tidligere i sommer.

Sentralstyremedlem i Høyre, Hanne Alstrup Velure, har også fått ministeren med på et besøk til Vågå etter ønske fra ordfører Harald Sve Bjørndal. Bakgrunnen for Vågå-besøket er et møte initiert i juni mellom kommunalminister Nikolai Astrup og ordførerne i Sel, Vågå, Ringebu og Sør-Fron om skred- og rasproblematikken i Gudbrands- og Ottadalen.