Lesjingen Vidar (48) fekk tildelt Norsk Bridgeforbunds fortenestemerke og klubbens heidersteikn

Vidar Ugersnæss (48) frå Lesja har vore ein ivrig bidragsytar i det lokale Bridge-miljøet i løpet av dei to siste tiåra. Det vart han heidra for under klubbens 75-års jubileum i helga.