Erik Ulateig utdelt sølvmedalje frå Norges luftsportforbund: - Eg fekk vite det same dag

Under ein middag ordna av generalsekretæren til Norges luftsportforbund i Oslo 17. september, fekk Erik Ulateig frå Lesja vite at han har fått sølvmedalje med diplom for sin innsats innan luftsport.