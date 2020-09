Tom Cruise tar turen til Lesja - men bare så vidt

Nyheter

Jada, Lesja kan også få sine "15 seconds of fame" i den kommende Mission Impossible 7 filmen. I flere uker har innspillingen vært i gang, både i Romsdalen og i Hellesylt på Sunnmøre. Det kjøres buss for tog på Raumabanen under innspillingen og E136 gjennom Romsdalen er tidvis stengt på grunn av dette. Nå er det også gjort klart for en mulig innspilling noen meter inn i Lesja kommune.