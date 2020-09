Målfest og hjemmeseier - Trenerduoen Hanne og Maria ser lyst på jente- og damefotballens fremtid i Lesja og Dovre

Nyheter

Og starten kunne ikke ha vært bedre for vertene som tidlig tok ledelsen ved Mari Engen etter et perfekt innlegg fra Johanne Haugen Linderud. Neste på scoringslista for hjemmelaget var kaptein Kaja Flateng som scoret to på rappen. 3-0 scoringen kom forøvrig etter et flott forarbeid av Sofie Hole Norderhus. Det låg dermed an til en komfortabel hjemmeseier, men Øyer-Tretten viste at de er blant de beste i serien og puttet to ganger før lagene gikk til pause. Ti minutter ut i andre omgang var måltyven Mari Engen på farten igjen og la på til 4 - 2. Men etter ca. 20 minutter stod det utrolig nok 4 - 4 og spenningen var til å ta og føle på. Det var da måljeger Engen dukket opp nok en gang og scoret fra spiss vinkel, attpåtil med «feil» fot. Veldig godt gjort! Det var trolig målet som avgjorde kampen, og Kaja Flateng feide all tvil til side da hun la på til 6-4 etter hjørnespark fra Johanne Haugen Linderud.