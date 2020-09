To ganger NM-medaljer på Ane Marie

Nyheter

Det ble tredjeplasser både på sprinten og fellesstarten på Ane-Marie som har hevet seg mye etter at hun i fjor høst begynte på Norges Toppidrettsgymnas. Det var muligheten for å få kombinere videre utdanning og skiskyting på et høyt nivå som fikk henne til å søke seg til det privatfinansierte idrettsgymnaset. Berget Hareland har en god utviklingsarena der og har ikke angret.