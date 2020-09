Besiktigelsen er i gang i Lesja - Snart er disse i din hage

Nyheter

Rundt 3850 eiendommer skal besiktiges og takseres. Denne uka startet opplæringsarbeidet for de seks prosjektansatte. Det er firmaet Geomatikk IKT AS fra Trondheim som har fått oppdraget med å besiktige og utarbeide takstforslag. De har hyret inn seks lokale som skal gjøre selve jobben med å reise rundt til eiendommene. I tillegg kommer det to medarbeidere fra firmaet, som har jobben med å taksere næringsbygg.