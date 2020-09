Tiger Moth besøker Hjerkinn

Nyheter

Seminaret blir holdt i forbindelse med at det i år er 75 år siden 2. verdenskrig tok slutt, og 80 år siden den startet.

– Det blir holdt foredrag av forskjellige historikere. Vi har ikke et spesielt tema, men det vil i stor grad dreie seg om felttoget og okkupasjonstiden med Dovrefjell i sentrum som geografisk forankring, forteller Rune Nørstegård i Lesja og Dovre Aktiv, som står som arrangør.

På grunn av begrenset kapasitet og koronatiltak er det påbud om å melde seg på seminaret som går over to dager den første helga i oktober, med påmeldingsfrist 29. september.

Under seminaret kommer også skroget til Tiger Moth-flyet som krasjlandet nord for Dombås under krigen. Flyet blir for tiden blir restaurert av lesjingen Tor Nørstegård, som også er en av foredragsholderne under seminaret på Hjerkinn.

– Folk skal både få se og høre om flyet og historien rundt det. Skroget skal stilles ut i møtelokalet, forteller arrangøren.