Nyheter

Dette til tross for at dei eigentleg skulle halde stengt frå og med måndag 28. september grunna føre-var prinsippet rundt koronasituasjonen dei siste dagane.

- Vi ser at det ikkje er behov for det likevel, fortel kommunedirektør i Lesja Frank Westad.

Så ingenting blir endra for verken tilsette eller besøkande. Kommunen ber likevel om at alle fortsett å følgje smittevernråda nøye slik Covid-19-situasjonen er no.