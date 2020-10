Inger Synnøves illustrasjoner skal være med og skape årelange tradisjoner

Nyheter

Julens minnebok er en stor minnebok laget for å samle minner fra juleforberedelser og -feiring. Boka dekker 18 år, og det er ingen fasit på hvordan den skal fylles ut. Dermed kan hver eier få sin helt unike bok. Det er rom for både bilder, dokumentasjon på blant annet julevær og meny, hilsener fra julegjester og mye mer. I den tjukke boken er også et stort antall illustrasjoner, laget av Inger Synnøve Killi.