Kommunedirektøren slår til – Vil etablere bokseklubb i Lesja

Nå ser han på moglegheitene for å etablere bokseklubb i kommunen, som skal vere open for alle.

– Dette skal vere eit tilbod for folk i alle kjønn og alle aldrar frå både Lesja eller Dovre, med mest fokus på trening og å ha det artig, seier Westad.

Tidlegare bokseerfaring

Han start sjølv med idretten på slutten av 80-talet, medan han studerte i Bergen. Gjennom studentidrettslaget vart han trena av tidlegare norgesmeister i boksing, Jarle Næss.

Næss hadde deltidsjobb som dørvakt på ein nattklubb i Bergen, der han vart skote og drepen av ein misnøgd klubbgåar. Westad tok etter kvart over trenarjobben etter Næss.

– Eg tok opp att hansken medan eg var rådmann i Aurland. Kommunen har eit godt boksemiljø, og arrangerte eit nasjonalt boksestemne i 2017 der eg fekk vere dommar, fortel Westad.

Sjølv har han aldri vore med å konkurrere, men har berre hatt det som hobby.

– Det er veldig krevjande å konkurrere i, men det er spanande. Det er god trening der ein må vere rask i kroppe, og lære seg å tolke kroppsspråket til andre, seier han.

Vil etablere eigen klubb

Westad gjekk inn i stillinga som Lesjas kommunedirektør på nyåret i 2020. Moldensaren engasjerte seg tidleg i det lokale idrettslaget, der han også er trenar for fotballaget G14.

Nå vil han starte eigen bokseklubb i tillegg, men har enno ein veg å gå før han kan realisere det.

– Eg er på jakt etter lokalar i sentrum å trene i, samt potensielle sponsorar. Eg vil også ta kontakt med Norges Bokseforbund for å sjå på moglege støtteordningar for å få midlar til å kjøpe inn utstyr. Det er litt vanskeleg med tanke på korona, så det er nok best at alle får kvart sitt utstyr, seier Westad.

Han ser for seg eit lågterskeltilbod som skal inkludere alle som er interesserte, men har ingen klar formeining om oppstart før alt er i boks.