Rosa kirker på Lesjaskog og Dovre

Kirker og andre byggverk over hele landet farges rosa i anledning den internasjonale Rosa sløyfe-aksjonen. Arrangør i Norge er Brystkreftforeningen og Kreftforeningen, og aksjonen har gått i oktober hvert år siden 1999. Målet er, foruten å vise solidaritet med de som rammes, å øke kunnskapen om brystkreft og å gi støtte til brystkreftforskning. Siden oppstarten har nordmenn bidratt med over 280 millioner kroner til forskning på brystkreft, men det er fortsatt en lang vei å gå.

- Forskning på kvinnedominerte sykdommer er lite prioritert, forteller Hanne Østby Amundgård, mens hun klistrer en rosa folie over lyskasterne ved Lesjaskog kirke.

Hun har de siste ti årene vært kontaktperson for aksjonen i Lesja og Dovre. Tidligere har det også vært stands i begge kommunene, men under årets aksjon har man valgt å stå over dette, av koronahensyn.

Tilpasset behandling

Amundgård forteller at årets aksjon går til forskning på persontilpasset behandling.

- Tidligere har alle fått den samme behandlingen, uansett, og dette er ikke optimalt, sier hun, og påpeker at alle mennesker er ulike og at også kreftsykdommen vil arte seg forskjellig fra person til person.

Målet er at en mer presis behandling vil gi større overlevelsesgrad og gi færre senskader etter kreftbehandlingen.

- Og så er det viktig å sjekke seg. Også før du får innkalling etter fylte 50 år, dersom du har brystkreft i nær familie, er oppfordringen fra Amundgård.

Fakta om brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge med rundt 3500 nye tilfeller hvert år. Det er ni kvinner som får diagnosen hver dag. Også menn kan få brystkreft, og hvert år rammer sykdommen rundt 30 menn.

Det er i dag nesten dobbelt så mange som får brystkreft enn det var for rundt 60 år siden. Det finnes ingen klar årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft, men mye tyder på at det er et samspill mellom arv, hormoner og livsstil. Noen tilfeller kan trolig forebygges ved lavere alkoholforbruk, omlegging av kosthold og økt fysisk aktivitet.

Heldigvis er det også flere som overlever. 9 av 10 kvinner som rammes, er i live fem år etter diagnosen. Denne positive utviklingen er en kombinasjon av at vi oppdager kreften tidligere og har bedre behandlingsmuligheter, takket være viktig forskning.

Kilde: Kreftforeningen